ليستر سيتي وتوتنهام الإنجليزيين يتنافسان على ضم نجم “الأسود”

على الرغم من عدم مشاركته في مباريات عديدة هذا الموسم، بسبب معاناته من الإصابة، إلا أن نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، وفريق أجاكس أمستردام الهولندي، نصير المزراوي، مازال محط اهتمام عدد من الأندية الأروبية الكبرة، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب تقارير إعلامية إنجليزية، فإن ناديي ليستر سيتي وتوتنهام، المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز، يراقبان الظهير الأيمن لفريق أجاكس والمنتخب المغربي، ويستعد لتقديم عرض مهم لإدارة النادي الهولندي من أجل ضمه، خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأكدت المصدر ذاتها، أن الأداء الكبير الذي قدمه اللاعب، الموسم الماضي، بالإضافة إلى المؤهلات التقنية والبدنية التي يتميز بها، تجعل الناديين أكثر رغبة في ضمه، من أجل تغطية النقص الذي تعاني منه في هذا المركز.

وتألق صاحب الـ21 ربيعا، الموسم الماضي رفقة فريق العاصمة الهولندي، وساهم بشكل كبير في وصوله لنهائي دوري أبطال اروبا، سواء من خلال أدواره الدفاعية، أو مهامه الهجومية، إذ سجل مجموعة من الأهداف الحاسمة في دوري الأبطال، خاصة هدفه في مرمى بايرن ميونخ، وآخر في شباك بنفيكا البرتغالي.