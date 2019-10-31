لم ينفع حذفها.. “صورة رياضية” تغضب جمهور أسماء الخمليشي

تعرضت الممثلة، أسماء الخمليشي، لوابل من الانتقادات من طرف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورتها في وضع اعتبر “مخلا بالحياء”.

الخمليشي، المعروفة بمواظبتها على الرياضة، وامتلاكها جسما رياضيا رشيقا، شاركت على “أنستغرام”، أمس الأربعاء، صورتها رفقة مدرب رياضة في وضع لم يرق الجمهور، الذي اعتبر أن الصورة تحمل إيحاءات ذات طبيعة جنسية، ومخالف للقيم، التي وجب أن يحث عليها الفنان جمهوره، خصوصا الناشئة، في حين رأى البعض ان التعليقات الجارحة في حق الفنانة المغربية تعبر عن كبث كبير، سيما ان الصورة رياضية بالدرجة الأولى.

واضطرت الخمليشي لحذف الصورة بعد تناسل الانتقادات، لكن منصات “السوشل ميديا” كانت قد تداولتها بقوة، ما جعل الهجوم عليها مستمرا.

يذكر أن أسماء الخمليشي تخصص وقتا كبيرا لممارسة الرياضة، بل هي من أكثر الأنشطة التي تشارك تفاصيلها مع جمهورها على مواقع التواصل، غير أن صورتها في الوضع الرياضي المذكور جعلها في موقف لا تحسد عليه.