العراق: الرئيس يدعم انتخابات مبكرة وإقالة رئيس الحكومة مشروطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، استعداده لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، بعد تشريع قانون انتخابي "جديد مقنع للشعب" واستبدال مفوضية الانتخابات بمفوضية مستقلة "حقا".

وأكد الرئيس العراقي إعلان رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، موافقته على تقديم استقالته، شرط التفاهم بين القوى السياسية على بديل مقبول وفق السياقات الدستورية والقانونية، وبما يمنع حدوث فراغ دستوري.

جاء ذلك في خطاب موجه للعراقيين بثه التلفزيون الرسمي، في ظل أوضاع سياسية محتقنه جدا في العراق، مع استمرار التظاهرات الشعبية الساخطة، ودعوات لإقالة الحكومة، وسط تحذيرات من أزمة سياسية قد تعصف في البلاد.

ودعا صالح في الوقت ذاته إلى محاسبة المسؤولين عن العنف، مضيفًا أن "اللجوء إلى العنف مرفوض في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وأحث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات".

وتابع أن "المطلوب حاليا اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المسؤولين عن العنف في الاحتجاجات"، مشددا في الوقت ذاته على حصر السلاح بيد الدولة. وقال إن البلد لن يشهد الأمان إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة.

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وأشار إلى أنه سيوافق على "إجراء انتخابات مبكرة بناء على قانون جديد ومفوضية مستقلة للانتخابات".

وأفاد بأن "رئيس الوزراء قد أبدى موافقتَه على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول، وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنعُ حدوث فراغ دستوري".

وتابع "إنني أواصلُ شخصيا المشاورات واللقاءات مع مختلف الكتل والقوى والفعاليات الشعبية، وذلك من أجل إحداث الإصلاحات المنشودة وضمن السياقات الدستورية والقانونية وبما يحفظُ استقرار العراق ويحمي الأمن العام ويعززُ المصالح الوطنية العليا".

ولفت إلى أنه "في هذا الظرف لا بدّ من عمل استثنائي للبرلمان"، معبرًا "عن أمله بـ"عمل مشترك ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتجاوزُ الأطر الروتينية ويساعد على إعادة تجسير العلاقة ما بين السلطات والشعب".

ويأتي هذا الخطاب كمحاولة لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.