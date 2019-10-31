النقب: هدم العراقيب للمرة 166

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، خيام أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب، للمرة 166 على التوالي، وذلك بعدما أقدمت على هدمها الأول من أمس، الثلاثاء.

واقتحمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية مساء اليوم، مساكن قرية العراقيب، وقامت بهدم خيام الأهالي ومصادرة الممتلكات.

وذكر عدد من أهالي العراقيب أن وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو" في النقب داهمت القرية بسيارات الدفع الرباعي وآليات الشرطة.

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وتواصل السلطات هدم العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

هذا، وتلاحق السلطات أهالي العراقيب بعدة طرق كان آخرها إدانة الشيخ الطوري ونجليه سيف وعزيز، بالإضافة إلى الناشط سليم الطوري بعدة تهم بذريعة البناء غير القانوني وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".