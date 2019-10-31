حزب الله يعتبر استقالة الحكومة سترجئ "إصلاحات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر حزب الله أن استقالة حكومة سعد الحريري، "ستُسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات وإقرار موازنة 2020".

وقالت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان، اليوم الخميس، إنّ "الوضع الحالي يفرض على القوى السياسيّة كافّة أن تتحمّل المسؤوليّة لما قد ينجم من تداعيات استقالة الحكومة".

وكان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، رفض مطالب المحتجين برحيل الحكومة، فيما نزل أنصار حزب الله وحركة أمل إلى مواقع المحتجين حيث اعتدوا عليهم، في الأيام الماضية.

وأبدت الكتلة أملها في "أن تسلك الاستشارات النيابيّة مسارها الطبيعي من أجل الشروع في تأليف حكومة قادرة على النهوض في المهام المطلوبة منها لناحية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي والتصدر لمفلات الفساد والفاسدين".

Advertisements

ودعت كتلة حزب الله حاكميّة المصرف المركزي إلى "اتخاذ الإجراءات الضروريّة الضامنة لعدم تفلّت الوضع الاقتصادي في البلاد".

ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، احتجاجات رافضة لمشروع حكومي يزيد الضرائب على المواطنين في موازنة العام 2020.

ومنذ اليوم الثاني من الاحتجاجات، أُغلقت أبواب المؤسسات الرسمية والخاصة، ولا سيما المصرفية والتعليمية.

وإثر ذلك قدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، استقالته، الثلاثاء، استجابة لمطالب المحتجين الذين طالبوا باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة.