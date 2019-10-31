دير حنا: اتهام 3 شباب بإطلاق النار على صالون حلاقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد 3 شباب (20 و18 و22 عاما) نسبت إليهم جريمة إطلاق النار على صالون حلاقة في القرية، وجرى تمديد فترة اعتقالهم في المحكمة.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بتاريخ 01.10.2019 بلاغًا حول إطلاق نار على صالون حلاقة في دير حنا، ما أسفر عن إصابة شخص.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وتمّ اعتقال المشتبهين الثلاثة بعد يومين من وقوع الجريمة، في اللد، واقتيدوا للتحقيقات في مركز الشرطة، وتمّ تمديد فترة اعتقالهم من فترة إلى أخرى حتّى تمّ تقديم لائحة اتهام ضد الثلاثة.