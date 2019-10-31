شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات سوريا الديمقراطية يؤكد اختراق تركيا للهدنة والان مع التفاصيل

أكد "مظلوم عبدي" القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، أن القوات التركية لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع واشنطن، معتبرًا ذلك استمرار شن الحرب علي الأكراد، وذلك في إشارة إلى العملية العسكرية التي بدأتها تركيا قبل أسابيع في شمال شرق سوريا تحت اسم "نبع السلام".

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وأضاف"عبدي"، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"،اليوم الخميس، قائلًأ: "تركيا بدأت مع المجموعات المتطرفة باحتلال القرى المسيحية وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الآشورية المهددة بالإبادة"، مطالباً واشنطن بالإلتزام بالاتفاقية والقيام بواجبها بالوفاء بالتزاماتها.

وكانت الولايات المتحدة وتركيا أبرما اتفاقًا لوقف إطلاق النار في شمال سوريا، على أن تنسحب قوات سوريا الديمقراطية الكردية من المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا في عمق الأراضي السورية شرق نهر الفرات.

وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع التركي، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا لتسليم 18 شخصا تابعين لجيش النظام السوري، اعتقلتهم القوات التركية في شمال سوريا، وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن هؤلاء المعتقلين كانوا يقومون بمهام استطلاع في مناطق شمال سوريا التي تنتشر بها القوات التركية.