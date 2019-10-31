الصقور تهزم النفط برباعية نظيفة ودياً

واستطاع فريق الصقور ان ينهي المباراة منذ الشوط الأول، حين سجل الرباعية التي تناوب على تسجيلها كل من ايمن حسين وشريف عبد الكاظم برصيد هدفين لكل لاعب.

ويحاول فريق القوة الجوية، استغلال فترة توقف الدوري الممتاز، بإقامة اكبر عدد ممكن من المباريات، كي لا يفقد لاعبيه حساسية المباريات لاسيما وتنتظره مباراة مهمة امام مولودية لجزائري في دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية.



وستقام مباراة الذهاب في الثامن من شهر تشرين الثاني المقبل على ملعب فرانسوا حريري في أربيل، حيث تم نقل المباراة من ملعب كربلاء الدولي بسبب التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.