تنظيم 'داعش' يعترف بمقتل البغدادي ويكشف عن اسم بديله

اعترف تنظيم "داعش"، الخميس، بمقتل زعيمه ابو بكر البغدادي والمتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، فيما كشف عن اسم زعيمه الجديد. وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن "تنظيم داعش يؤكد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي". وأضاف أن "تنظيم داعش يقر بمقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر"، مشيراً الى أن "التنظيم اعلن تعيين بديل للبغدادي في زعامة التنظيم يدعى أبو إبراهيم الهاشمي القرشي".



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في (27 تشرين الاول 2019)، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في (27 تشرين الاول 2019)، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.

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