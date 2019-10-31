شرطة كربلاء تنفي اعتقال قناص ايراني في المحافظة

نفت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، اعتقال قناص ايراني في كربلاء كان يستهدف المتظاهرين، داعية كافة شرائح المجتمع الواعي والمثقف الى عدم الانجرار وراء تصديق الشائعات. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننفي جملة وتفصيلا حول ما اشيع في خبر كاذب تم رصده عبر موقع الفيس بوك مفاده أن الداخلية تعتقل قناص ايراني في كربلاء كان يستهدف المتظاهرين"، مؤكدة أن "الخبر عار عن الصحة والمظاهرات مؤمنة بالكامل".



وحذرت القيادة، "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد والمؤامرات الخارجية التي تريد حرف المظاهرات عن مسارها السلمي كافة شرائح المجتمع الواعي والمثقف عدم الانجرار وراء تصديق الشائعات والأقوال الكاذبة التي تطلق جزافاً من الجيوش الالكترونية المغرضة وتوخي الدقة في نشر ومشاركة الاخبار وأخذها من مصادرها الرسمية".

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