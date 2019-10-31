التحالف الدولي يشن غارات على أماكن تواجد 'داعش' وانفاقه في صحراء نينوى

اعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن شن التحالف الدولي غارات على أماكن تواجد "داعش" وانفاقه في صحراء نينوى.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التحالف الدولي دعم العراق بمحاربة داعش بأمر من العمليات المشتركة التحالف الدولي يشن غارات على أماكن تواجد فلول دواعش والأنفاق التي يستخدموها في صحراء نينوى".
وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
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