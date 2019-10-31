بالصور.. القاعة الرياضية المغلقة في كركوك تفتح ابوابها

رياضة 2019-10-31 | 15:23 2,101 مشاهدة أكملت كوادر وزارة الشباب والرياضة، تأهيل القاعة الرياضية المغلقة في محافظة كركوك. ونشر وزير الشاب والرياضة احمد رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن "الكوادر الهندسية في وزارة الشباب، تواصل بإكمال المشاريع الرياضية المناطة بها لإنجازها بأسرع وقت واليوم تم اكمال وتأهيل القاعة الرياضية المغلقة في كركوك وأصبحت بهذا الشكل الجميل والرائع الذي يليق برياضي محافظة كركوك".



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