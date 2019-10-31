رئيس الجمهورية: باشرنا بعمل قانون انتخابات جديد وساوافق على انتخابات مبكرة

أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، المباشرة فعليا من اجل قانونِ انتخاباتٍ جديد مقنعٍ للشعب يسمح بانتخاباتٍ أكثر عدلاً وأشدَّ تمثيلاً لمصالحِ الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، فيما اكد انه سيوافقُ على انتخاباتٍ مبكرة باعتمادِ القانونِ الجديد.
وأضاف، "عملنا من اجل قانون انتخابي يحمي أصواتَ الناخبين ويمنعُ محالاوتِ التلاعبِ والتزوير، واستبدالِ المفوضيةِ بمفوضية مستقلةٍ حقاً، ومن رجالِ القضاءِ والخبراء، بعيدةٍ تماماً عن التسييس والمحاصصةِ الحزبية، فعملنا على قانون انتخابي بالتعاون ما بين دوائرِ رئاسةِ الجمهوريةِ وعددٍ من الخبراءِ المختصين والمستقلين إضافةً إلى خبراءِ الأمم المتحدة".
ونوه رئيس الجمهورية قائلا، "انني كرئيسٍ للجمهورية سأوافقُ على انتخاباتٍ مبكرة باعتمادِ قانونِ الانتخاباتِ الجديد والمفوضيةِ الجديدة للانتخابات، فشرعيةُ الحكمِ تأتي من الشعب، ولابديل لذلك"، مؤكدا "نحن فعلاً بحاجةٍ إلى تغييراتٍ كبيرة لابدَّ من الإقدامِ عليها".
وتابع، "إنني أواصلُ شخصياً المشاوراتِ واللقاءاتِ مع مختلفِ الكتلِ والقوى والفعاليت الشعبية"، وذلك من أجلِ إحداثِ الاصلاحات المنشودة وضمن السياقاتِ الدستورية والقانونية وبما يحفظُ استقرارَ العراق ويحمي الأمنَ العام ويعززُ المصالحَ الوطنية العليا".
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