رئيس الجمهورية: باشرنا بعمل قانون انتخابات جديد وساوافق على انتخابات مبكرة

وقال صالح في كلمة متلفزة له لدعم مطالب المتظاهرين تابعتها الخليج 365، "اننا في رئاسةِ الجمهورية باشرنا فعلا عملاً متواصلاً من اجل قانونِ انتخاباتٍ جديد مقنعٍ للشعب يسمح بانتخاباتٍ أكثر عدلاً وأشدَّ تمثيلاً لمصالحِ الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب".وأضاف، "عملنا من اجل قانون انتخابي يحمي أصواتَ الناخبين ويمنعُ محالاوتِ التلاعبِ والتزوير، واستبدالِ المفوضيةِ بمفوضية مستقلةٍ حقاً، ومن رجالِ القضاءِ والخبراء، بعيدةٍ تماماً عن التسييس والمحاصصةِ الحزبية، فعملنا على قانون انتخابي بالتعاون ما بين دوائرِ رئاسةِ الجمهوريةِ وعددٍ من الخبراءِ المختصين والمستقلين إضافةً إلى خبراءِ الأمم المتحدة".

ونوه رئيس الجمهورية قائلا، "انني كرئيسٍ للجمهورية سأوافقُ على انتخاباتٍ مبكرة باعتمادِ قانونِ الانتخاباتِ الجديد والمفوضيةِ الجديدة للانتخابات، فشرعيةُ الحكمِ تأتي من الشعب، ولابديل لذلك"، مؤكدا "نحن فعلاً بحاجةٍ إلى تغييراتٍ كبيرة لابدَّ من الإقدامِ عليها".



وتابع، "إنني أواصلُ شخصياً المشاوراتِ واللقاءاتِ مع مختلفِ الكتلِ والقوى والفعاليت الشعبية"، وذلك من أجلِ إحداثِ الاصلاحات المنشودة وضمن السياقاتِ الدستورية والقانونية وبما يحفظُ استقرارَ العراق ويحمي الأمنَ العام ويعززُ المصالحَ الوطنية العليا".