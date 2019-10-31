الاستخبارات العسكرية تعلن مقتل مسؤول نقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن مقتل مسؤول نقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق مع اثنين من معاونيه في الأنبار. وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية استباقية مشتركة تمكنت مفارز قسم استخبارات عمليات الانبار وبالاشتراك مع شعبة استخبارات الفرقة العاشرة و الفوج الفوج الاول اللواء ٤٠ والفوج الثاني لواء مغاوير عمليات الانبار من مداهمة مخبأ (وكر) للدواعش في جزيرة الكرمة بالأنبار".



وأضافت أن القوة "اشتبكت معهم وقتلت المسؤول عن نقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق واثنين من معاونيه".

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