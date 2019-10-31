هوك: إيران أنفقت 16 مليار دولار على مليشياتها بالعراق وسوريا

قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إن نظام طهران أنفق 16 مليار دولار على مليشياته في العراق وسوريا، كان يمكن إنفاقها على الشعب الإيراني الذي يعاني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف المبعوث الأمريكي في تصريحات، الخميس، لتلفزيون العربية، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى خطوات عراقية للابتعاد عن طهران اقتصاديا.

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

وأسفرت الاحتجاجات العنيفة والدموية التي يشهدها العراق، منذ أسبوع، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 5500 آخرين بجروح في أسبوع، بحسب ما أعلنته المفوضية العراقية الحكومية لحقوق الإنسان.

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وصوّت الكونجرس الأمريكي، في يونيو/حزيران من عام ٢٠١٨، بالإجماع على إدراج 3 مليشيات عراقية على لوائح الإرهاب الدولية، عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وحركة النجباء بزعامة أكرم الكعبي، وكتائب حزب الله العراق بزعامة أبومهدي المهندس.



ومع انطلاق المظاهرات الشعبية في العراق المطالبة بتغيير النظام السياسي وإنهاء النفوذ الإيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قمعت المليشيات التابعة لإيران العراقيين بشتى الوسائل من استهداف بالرصاص الحي وقنص ودهس واختطاف وإعدامات جماعية.

وتابعت غرفة العمليات الإيرانية التي يشرف عليها قاسم سليماني الخاصة بقمع المتظاهرين العراقيين عمليات قتل المتظاهرين السلميين في بغداد وجنوبي العراق.



وبعد انطلاق المرحلة الثانية من مظاهرات العراق في ٢٥ أكتوبر/تشرن الأول، استخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية العنف المفرط في قمعها.

