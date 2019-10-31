محمد بن زايد ووزير الخزانة الأمريكي يبحثان تجفيف منابع تمويل الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين جهود البلدين المشتركة ودورهما الفاعل في تجفيف منابع تمويل الإرهاب بأشكاله كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، في قصر البحر بأبوظبي، وزير الخزانة الأمريكي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في الجوانب المالية والاستثمارية والتجارية والفرص المستقبلية لتطويرها.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.