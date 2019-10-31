الاحتلال الإسرائيلي يقر بناء 2342 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، الموافقة على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت منظمة "السلام الآن" إن الاحتلال الإسرائيلي وافق على بناء 2342 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب المنظمة، فإن لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية أقرت بناء هذه الوحدات خلال اجتماع عقد في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، ولم تتضح تفاصيله بعد.

وأضافت المنظمة: "يواصل نتنياهو تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال التشجيع على مزيد من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية".

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وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على 1623 وحدة استيطانية للإيداع، وهي المرحلة الأولى من عملية التخطيط، فيما تمت الموافقة على 719 وحدة للمصادقة وهي الموافقة النهائية على التخطيط.

ولفتت السلام الآن إلى أنه "تمت الموافقة على خطط لبناء 8337 وحدة استيطانية في المستوطنات منذ بداية العام الجاري، بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2018، عندما تمت الموافقة على خطط لبناء 5618 وحدة استيطانية".

وقالت: "بذلك يرتفع متوسط عدد الوحدات السكنية المعتمدة في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 6989 وحدة استيطانية، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات السكنية في السنوات الثلاث السابقة (3635 وحدة).

وأضافت: "هذه خطوة خطيرة أخرى لكل من إسرائيل والفلسطينيين، من رئيس وزراء انتقالي لا يثق الجمهور بسياساته" في إشارة إلى نتنياهو.



وتابعت السلام الآن: "يجب على الحكومة المقبلة أن تجمد تطوير المستوطنات والسعي لاستئناف فوري للمفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة وإنهاء الصراع الدموي القائم على مبدأ الدولتين للشعبين".