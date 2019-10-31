المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 400 ألف أفغاني عادوا لبلادهم من إيران وباكستان

قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم الخميس إن نحو 403338 أفغانيا عادوا لبلادهم من إيران وباكستان منذ بداية العام.
أضافت المنظمة أنه جرى إعادة أكثر من 385 ألف أفغاني يعيشون في إيران، أكثر من نصفهم وفقا لأوامر بالترحيل.
وقدرت المنظمة أن نحو 5ر1 إلى 2 مليون أفغاني غير مسجل يعيشون حاليا في إيران. ويشار إلى أن الأفغان يسافرون لإيران لأسباب اقتصادية بصورة أساسية، ولكن بسبب الوضع الاقتصادي في طهران عاد الكثير منهم لكابول.
وقد عاد نحو 17500 أفغاني من باكستان لبلادهم منذ بداية العام. وتستضيف البلاد 3ر1 مليون أفغاني مسجل، وأكثر من مليون أفغاني غير مسجل، بحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية.
وتعاني أفغانستان من ارتفاع معدل البطالة وضعف الاقتصاد والوضع الأمني غير المستقر، مما يدفع المواطنين للهجرة إلى الدول المجاورة وبقية العالم.
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