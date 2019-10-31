القوات اليمنية تقصف الحوثيين في الضالع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

أفشلت القوات اليمنية المشتركة محاولات تسلل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه مواقعها في سيلة هجار وحمان وحبيل العبدي وشعب المقاتيل شمال شرق العود بمحافظة إب المحاذية للضالع جنوبا.

وقصفت مدفعية المشتركة قوات الحوثي المتمركزة في الطريق الرابط بين الفاخر وبيت الشرجي بالضالع، وأكد مصدر ميداني أن القوات المشتركة ضيقت الخناق على الميليشيات التي تكبدت في الأيام الماضية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما تواصل وحدات قوات الحزام الأمني استنزاف الميليشيات الإرهابية على امتداد المواقع المتقدمة من سيلة هجار شمال شرق العود، وصولا إلى لكمة عثمان جنوب شرق الفاخر بقعطبة الضالع.

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وجددت ميليشيات الحوثي القصف بالقذائف على مدينة حيس مركز المديرية جنوب محافظة الحديدة، واستهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي والتحيتا والدريهمي والجاح بالحديدة.

من جهة أخرى، توفي مختطف في أحد سجون ميليشيات الحوثي بالبيضاء، بعد ثلاث سنوات من اختطافه، وأكد مصدر حقوقي أن المختطف مطلوب الفقير تعرض لتعذيب وحشي.

وكشف تحالف حقوقي يمني عن رصد 455 حالة تعذيب ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018، مؤكدا وفاة 170 ضحية بسبب التعذيب في سجون الحوثيين، بينهم تسعة أطفال وامرأتان و6 مسنين.

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