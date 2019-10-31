السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»عن مزيد من التفاصيل حول الغارة التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي مطلع هذا الأسبوع. وشمل ذلك مقطع فيديو تم رفع السرية عنه، يظهر عناصر من قوات الكوماندوز الأمريكية يدخلون المجمع الذي كان يختبئ فيه البغدادي.
وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في مؤتمر صحفي في البنتاجون إن قوات الكوماندوز قتلت أربع نساء ورجلا واحدا في العملية بعد أن بدؤوا بإطلاق النار على طائرة أمريكية كانت تشارك في الهجوم.
وأضاف أنه تم احتجاز 11 طفلا عثر عليهم بالمجمع دون أن يمسهم ضرر، كما أوضح أن طفلين فقط وليس ثلاثة كما قيل سابقا قتلا عندما فجر البغدادي القنبلة التي قتلته، وأشار إلى أنه لا يعرف عمرهما تحديدا، لكنه قال إنهما أقل من 12 عاما.
ولم يؤكد الجنرال ماكنزي وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن البغدادي مات «وهو يبكي ويصرخ طوال الطريق».
وأشار ماكنزي إلى أن البغدادي «زحف إلى حفرة برفقة طفلين صغيرين وفجر نفسه، بينما ظل من كان معه على الأرض»، رافضا الكشف عن أي شيء آخر بشأن اللحظات الأخيرة في حياة البغدادي.
وقال «ليس بوسعي تأكيد أي شيء آخر حول لحظاته الأخيرة»، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء.
وأوضح الجنرال الأمريكي أنه بعدما قتل البغدادي نفسه، رفعت قوات الكوماندوز كميات كبيرة من الركام من النفق وأخرجت أشلاءه التي تم استخدامها لتأكيد تحليل الحمض النووي، والتأكد من أن هذا الشخص هو البغدادي قبل إلقاء رفاته في البحر خلال 24 ساعة من ذلك.
وأشار إلى أن فريق الهجوم حصل أيضا على كمية «كبيرة» من المستندات والمواد الأخرى قبل تسوية المجمع بالأرض ليبدو «يشبه إلى حد كبير ساحة انتظار السيارات».
وأضاف أن كلبا عسكريا كان قد لعب دورا رئيسيا في الغارة، أصيب بصعقة من كابلات كهربائية تكشفت أسلاكها عندما فجر البغدادي القنبلة، وأوضح أن ذلك الكلب عاد إلى الخدمة.
حصاد على البغدادي:
- 4 نساء قتلتهن القوات الأمريكية
- 1 رجل واحد قتل خلال الهجوم
- 2طفلان ماتا خلال تفجير البغدادي نفسه
- 11 احتجزتهم القوات الأمريكية
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون: أشلاء البغدادي ألقيت في البحر بعد 24 ساعة من مقتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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