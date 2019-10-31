أردوغان: الشراكة الاستراتيجية مع جورجيا ستفضي إلى نتائج إيجابية بالمنطقة

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ خلال ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي جيورجي جاخاريا عن "اعتزام عقد اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي بين ​تركيا​ و​جورجيا​ في أقرب وقت"، معرباً عن "ثقته التامة باستمرار التنمية في جورجيا، وتطور العلاقات التركية - الجورجية أكثر، في ظل قيادة جاخاريا".

ولفت إلى أنه "بحث مع جاخاريا الفرص التي توفرها الروابط التاريخية والقيم المشتركة وعلاقات الجوار القائمة بين تركيا وجورجيا"، مشيراً إلى "حدوث نوع من الانقطاع في العلاقات على مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، معربًا عن "أسفه حيال ذلك".

وأشار إلى انه "من خلال التعليمات التي أصدرناها اليوم لوزيري الخارجية، سنعقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بيننا في أقرب وقت"، موضحاً أنه "أكّد مع جاخاريا عزم البلدين على رفع حجم التجارة من 1.5 مليار ​دولار​ إلى 3 مليارات دولار بشكل سريع".

وشدّد على أن "الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ستفضي إلى نتائج إيجابية بالمنطقة وليس فقط على الصعيد الثنائي".