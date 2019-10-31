البنتاغون: تعزيزات عسكرية أميركية وصلت الى منطقة دير الزور بسوريا

أفادت قناة "الحرة" بأن "البنتاغون كشف عن أن تعزيزات عسكرية أميركية تضمّ دبابات "برادلي" وصلت الى منطقة دير الزور في سوريا ولفت الى أن منطقة حقول النفط في شرقي سوريا ستكون تحت سيطرة القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية".
ونقلت القناة عن البنتاغون قوله "إننا نقوم الآن بإعادة انتشار وتموضع للقوات الأميركية في محيط دير الزور في سوريا لمنع الإرهابيين من الوصول إلى حقول النفط".
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