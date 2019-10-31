البنتاغون: تعزيزات عسكرية أميركية وصلت الى منطقة دير الزور بسوريا

أفادت قناة "الحرة" بأن "​البنتاغون​ كشف عن أن تعزيزات عسكرية أميركية تضمّ دبابات "برادلي" وصلت الى منطقة ​دير الزور​ في سوريا ولفت الى أن منطقة حقول ​النفط​ في شرقي سوريا ستكون تحت سيطرة ​القوات الأميركية​ و​قوات سوريا الديمقراطية​".

ونقلت القناة عن البنتاغون قوله "إننا نقوم الآن بإعادة انتشار وتموضع للقوات الأميركية في محيط دير الزور في سوريا لمنع الإرهابيين من الوصول إلى حقول النفط".

