خارجية الصين: تصريحات بومبيو تعد هجوما شرسا علينا وتعكس الخوف والغطرسة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، أنّ "تصريحات وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الّتي استهدفت بكين و"الحزب الشيوعي" الحاكم، تُعدّ هجومًا شرسًا"، مشدّدةً على أنّ "أيّ محاولة لتشويه سمعة الصين أو تعطيل نموّها، مَحكوم عليها بالفشل".
ولفت في إفادة صحافية، إلى أنّ "تصريحات بومبيو تعكس كذلك الخوف والغطرسة وتكشف عن عقليّة مناهضة للشيوعية".
وكان بومبيو قد ركزّ في وثت سابق، على أنّ "بكين تركّز على الهيمنة الدوليّة، ويجب التصدّي لها".: ورأى أنّ "الحزب الشيوعي الصيني يقدّم لشعبه وللعالم نموذجًا مختلفًا تمامًا للحكم".
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