5 جرحى في تفجير دراجة مفخخة في الحسكة شمال شرقي سوريا

أصيب 5 أشخاص جراء ​انفجار​ آلية مفخخة في ​الحسكة​ بالقرب من مساكن ​الشرطة​ في حي ​الصالحية​ بالحسكة ​شمال شرق سوريا​.

وذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن عسكريا أصيب خلال التفجير، ولم يتم التعرف على هويته و​القوات​ التي ينتمي لها.

ولفتت الوكالة إلى أن التفجير خلف أضرارا مادية أيضا بممتلكات المدنيين والسيارات القريبة من مكانه.