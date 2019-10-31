أكار: نتشاور مع الروس لتسليمهم عناصر الجيش السوري

لفت وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال تفقده برفقة وفد عسكري وحدات تركيا العسكرية العاملة قرب الحدود السورية إلى أن "تركيا تجري حاليا لقاءات مع الروس، من أجل تسليمهم 18 شخصًا تبين أنهم من عناصر جيش النظام السوري"، مشيراً إلى "إننا عرضنا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستجدات المتعلقة بتسليم جنود النظام السوري وتلقينا تعليماته في هذا الشأن".
وأوضح أن "القوات المشاركة في عملية نبع السلام، ضبطت العناصر في جنوب شرق مدينة رأس العين المحررة من الإرهابيين عبر نبع السلام"، مشيراً إلى أن "قوات نبع السلام مستمرة في فعاليات تفكيك المتفجرات التي خلفها الإرهابيون، ونشر الأمن وإيصال المساعدات الإنسانية".
وأكد أن "عملية نبع السلام تتواصل بشكل مطابق للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي"، مشيراً إلى أن "تركيا تحترم وحدة أراضي دول الجوار، ولا تسعى لاقتطاع أجزاء من أراضي أي دولة، وأنقرة تسعى فقط لتوفير أمن حدودها ومواطنيها".
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