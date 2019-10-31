شرطة هونغ كونغ أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

أطلقت شرطة ​هونغ كونغ​، ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في حي مونغ كوك ذي الكثافة السكانية العالية في كولون. وأوضحت في بيان، أنّه "بعد توجيه تحذيرات متكرّرة دون جدوى للمحتجّين، أطلق أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع وسيستخدمون الحدّ الأدنى من القوة المطلوبة لتفريق المتظاهرين".

وكان قد جثا مئات المتظاهرين، يرتدي كثير منهم ملابس سوداء ويضعون الأقنعة المحظورة حاليًّا، على ركبهم في شارع ناثان الرئيسي، واختبأوا وراء مظلّات لإبداء غضبهم من حملة الشرطة العنيفة على اضطرابات وقعت هناك قبل شهرين.

وسلّط البعض أضواء "الليزر" على رجال الشرطة صائحين "شعب هونغ كونغ يُقاوم". وأقام البعض الآخر حواجز على الطريق بصناديق القمامة والمقاعد البلاستيكيّة وغيرها من الأشياء، وهو أسلوب سائد في ​الاحتجاجات​ المستمرّة منذ خمسة أشهر والّتي عادةً ما تتّسم ب​العنف​.