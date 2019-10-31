أحمد الحريري: التجاوب مع نداءات الحريري وعدم إقفال الطرقات واجب وطني اليوم

وّجه أمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تحية لمحبة الناس الصادقة في كل المناطق"، مشيرًا الى أن "التجاوب مع نداءات رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ للامتناع عن إقفال الطرقات، واجبٌ وطني اليوم، لإحباط أي محاولة للعب على الوتر الطائفي والمذهبي المنبوذ، وضرب ما تحقق من مكتسبات وطنية نتحمل مع كل اللبنانيين مسؤولية صونها و​البناء​ عليها للمستقبل".



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