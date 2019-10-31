جعجع: كشف السرية المصرفية مضيعة للوقت واستقالة الحكومة ليست هدفاً بحد ذاتها

أكّد رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​ أن "​الثورة​ التي قامت في لبنان كانت ولا تزال وستبقى ثورة لبنانيّة خالصة نشأت بشكل عفوي تلقائي وهي الآن بصدد أن تفرز بعض القيادات من صفوفها"، مشدداً على أن "استقالة ​الحكومة​ ليست هدفاً بحد ذاتها وإنما خطوة أولى باتجاه تصحيح المسار القائم في لبنان والذي أدى إلى ما نشهده من ظروفإقتصاديّة –ماليّة –معيشيّة صعبة جداً دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع".

وفي حديث لصحيفة "الاتحاد" الاماراتية، أشار جعجع إلى ان "الخطوة الوحيدة القادرة على تصحيح هذا المسار في الوقت الراهن هي تشكيل حكومة مختلفة تماماً عن سابقاتها وألا تكون مشكّلة من الأكثريّة النيابيّة الموجودة وإنما أن تضم أوجه جديدة مستقلّة كل ​الإستقلال​ وهذا الطرح ليس وليدة اليوم وإنما كنا قد طرحناه خلال اللقاء الإقتصادي في ​بعبدا​"، داعياً إلى "الذهاب باتجاه الخطوات العمليّة المطلوبة لمعالجة الأوضاع الناشئة على الصعد الإقتصاديّة والمعيشيّة والإجتماعيّة".

واعتبر أن "التغيير في المؤسسات الدستوريّة ككل دفعة واحدة ممكن أن يكون مغامرة كبيرة جداً جداً في الوقت الحاضر ويمكن ألا تعطي النتيجة التي يتمناها الناس لذا يجب وضع الجهد في تشكيل حكومة مستقلّة عن التركيبة السياسيّة الحاليّة لتبدأ بالعمل فوراً على انتشال لبنان من الواقع الذي يتخبط فيه" ورأى أن "مسألة تغيير ​النظام اللبناني​ ليست مطروحة في الوقت الراهن بقدر ما هو مطروح حل المسأئل الإقتصاديّة – الماليّة – المعيشيّة".

وطالب الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة بـ"العمل على توقيف كل من أقدم على الإعتداء على المتظاهرين باعتبار انه لا يجوز أن يُترك هذا التسيّب الحاصل على ما هو عليه ماذا وإلا تكون ​الدولة​ تشجّع الناس على الإعتداء على بعضها البعض، وما ستظهره التحقيقات بطبيعة الحال سيؤثر على الأحزاب التي كانت وراء هذا الإعتداء".

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وعن مسألة كشف السريّة المصرفيّة عن حسابات السياسين، لفت جعجع إلى أن "هذه الخطوة لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة وهي مضيعة للوقت ففي لبنان معلوم للجميع من يسرق ومن لا يسرق من دون قضاء أو محاكمات حتى لذا يجب الذهاب بشكل مباشر إلى إقصاء هؤلاء عن ​السلطة​".

ورداً على الإتهامات بأن حزب "القوّات اللبنانيّة" وهو شخصياً بتمويل وتحريك التحركات، أكد جعجع أنه "ليس لدى الفريق الآخر أي شيء لإتهام "القوّات اللبنانيّة" به اليوم سوى شعارهم الشهير "إمبريالي صهيوني إستعماري" لذا نراهم يقومون بما يقومون به ويا ليت نسمعهم يتهموننا بشيء جدّي مرتبط ب​الفساد​ فيما نحن لدينا أشياء وأشياء آنيّة وحقيقيّة وملموسة لنقولها عنهم في هذا الإطار".

وتوجه إلى الشعب العربي، قائلا "إن الشعب اللبناني انتفض في كل مكان من ​طرابلس​ حتى النبطيّة وصور ومن الساحل ​بيروت​ إلى الداخل ​بعلبك الهرمل​، من كل المناطق ومن كل الطوائف، وذلك لا نهشعر بازمة خانقة اقتصادية،الشعب اللبناني شعب حي لذا اتمنى من كل الشعوب العربية ألا تنسى الشعب اللبناني في أي لحظة من اللحظات أو تعمل على مساعدته كل حسب قدرته في المجال الذي تتيح له الظروف فيه لمساعدة الشعب اللبناني".