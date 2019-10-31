حزب الله: مجاهدو المقاومة تصدو لطائرة مسيرة معادية وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية

أعلن "​حزب الله​" في بيان أنه "بعد ظهر اليوم الخميس عند ​الساعة​ الثانية و 5 دقائق تصدّى مجاهدو ​المقاومة​ الإسلامية بالأسلحة المناسبة ل​طائرة​ مسيرة معادية في سماء ​جنوب لبنان​ وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".

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