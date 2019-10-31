معلومات الـLBCI: لقاء مطول بين الحريري وخليل موفدا من بري تناول الوضع الحكومي

عَلِمت قناة الـ"LBCI" أنّ "لقاءً مطوّلًا عُقد بعد ظهر اليوم بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ موفدًا من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، دام 90 دقيقة وتناول الوضع الحكومي".

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