الحسن بحثت مع كوبيتش في التطورات في ضوء استقالة الحريري

بحثت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في "التطورات الحاصلة على الساحة اللبنانية في ضوء استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".
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