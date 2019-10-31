رئاسة الجمهورية: الرئيس يقوم بالجهود اللازمة قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية

أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يقوم بالجهود اللازمة قبل تحديد موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتكليف رئيس ​حكومة​، وذلك بهدف تسهيل هذه الاستشارات".

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