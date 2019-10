دبي - بواسطة محمد فارس © Zahma قدمت بواسطة بسبب وجبة إفطار.. حريق قطار ينهي حياة 65 شخصًا في باكستان

قُتل 65 شخصاً على الأقل، وأصيب العشرات إثر اندلاع حريق في أحد القطارات في باكستان.

وقال وزير السكك الحديدية، شيخ رشيد أحمد، بحسب بي بي سي، إن الحريق شب حينما انفجر موقد طهي كان يستخدمها الركاب لإعداد فطورهم، موضحًا أن معظم الوفيات نجمت عن القفز من القطار أثناء سيره هرباً من النيران.

ولفت الوزير إلى أن أخذ الركاب للمواقد سرًا معهم إلى القطارات أمر شائع في البلاد.

والتهم الحريق ثلاثاً من عربات القطار، الذي كان في طريقه من مدينة كراتشي الجنوبية إلى روالبندي.

