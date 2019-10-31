لماذا لم يعلن داعش عن مقتل أبو بكر البغدادي حتى الآن (تقرير)

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم أبو بكر البغدادي قائد تنظيم داعش الإرهابي - صورة أرشيفية

ثلاثة أيام مرت على مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، والذي قتل على يد قوات العمليات الخاصة الأمريكية «دلتا فورس»، ولم يعلن أعضاء التنظيم وفاته بشكل رسمي مقتل زعيمهم حتى الآن.

العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الإسلامية، علّق على الأمر قائلًا إن التنظيم لن يعلن وفاة البغدادي بشكل رسمي إلا عند تنصيب الخليفة الجديد، إذ أنهم لن يعلنوا أنهم بدون زعيم، فالأمر يعكس صورة أكثر ضعفًا، وللذلك سوف يتم إعلان خبر تولية الزعيم الجديد وخبر وفاة البغدادي في بيان واحد.

وأضاف سمير راغب خلال تصريحه لـ«المصري اليوم»، أن داعش لم يعد لديه أي منصات رسمية للإعلان عن الأخبار الخاصة بهم، إذ توقف الموقع الخاص بهم منذ عدة سنوات، ويتم الإعلان عن أخبارهم من خلال بعض المنصات على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وتابع أن إجراءات تولية الخليفة الجديد، يتعلق بإجراء الاتصالات بين الدواعش على مستوى العالم من خلال مجلس الشورى الذي يتكون من 9 أفراد وأصبحوا ثمانية منذ أن قتل أحدهم، وتتنوع جنسياتهم بين العراقي والأردني والسوري، هم من يتولون مسألة تولية الخليفة الجديد.

وعن كيفية الإعلان عن الخبرين، أوضح «راغب» أنه يرجح أنه سيتم من خلال عملية إرهابية كبيرة ينتقم من خلالها التنظيم للبغدادي، ثم يتم الإعلان عن استشهاده وتعيين الزعيم الجديد.

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مقدم من سكاي نيوز

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وأشار إلى أن عدم الإعلان عن مقتل البغدادي لا يشكك في مقتله، فالأمر مؤكّد، حيث لم يتم قتله بالصدفة أو في اشتباكات عادية، بل كان الأمر مرتبًا من خلال عمليات استخباراتية، وتم التأكد من هويته من خلال إجراء تحليل الحمض النووي الخاص به، لعل الشاهد في الأمر أن القوات الأمريكية اصطحبت أدوات تحليل الحمض النووي معها أثناء العملية، لذلك لا يمكن التشكيك في الأمر.

وأكد أن التنظيم قد يكون لم يعلن عن مقتله لرغبتهم في دفع الناس للشك حول حقيقة مقتل زعيمهم، فقد اعتاد التنظيم على تصدير أخبار كاذبة بشأن وفاته منذ عام 2014 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن تلك الشائعات لم تصدر من مواقع التنظيم ذاتها لكنه يرجح أنهم مصدرها، بغرض إثارة الجدل حولهم.

فيما قال اللواء محمد الشهاوي، أن تنظيم داعش لم ولن يعلنوا عن مقتل أبوبكر البغدادي، لأن هذا الأمر يعتبر بمثابة هزيمة كبيرة لهم، إذ يعبر ذلك الحدث بداية انهيار التنظيم مشيرًا إلى أنه يرى أن الإرهاب أصبح يلفظ أنفاسه الأخيرة في العراق وسوريا لأن الجيوش الوطنية بتلك الدول استطاع أن يقضي على ذلك التنظيم برغبة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تتولى محاربة داعش حاليًا.

وأضاف أنه فكرة تولية خليفة جديد للتنظيم بعد وفاة البغدادي، والتي تصدرها داعش ما هي إلا عملية تمثيلية، يرفع بها الداعشيون الروح المعنوية لأنفسهم في إطار رغبتهم في استمرار التنظيم بالرغم من الانشقاقات والاختلافات التي دبت بين أعضائه، مؤكدً أن برأيه لن يتم تولية خليفة جديد.