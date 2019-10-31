ترامب والكلب "البطل".. صورة "الفوتوشوب" تشعل جدلا

دبي - بواسطة محمد فارس © [email protected] الصورة المعدلة أثارت استغراب وانتقادات من الكثيرين

وفي أعقاب إعلان مقتل البغدادي، قال ترامب في تغريدة أولى على حسابه في تويتر "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية. كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش.. أبو بكر البغدادي كان القتيل الأخير".

وبعدها بساعات نشر تغريدة ثانية، مرفوقة بصورة الكلب، قائلا "لقد رفعت السرية عن صورة للكلب الرائع (لم يتم رفع السرية عن اسمه) الذي شارك في هذه المهمة العظيمة، القبض على زعيم داعش أبو بكر البغدادي وقتله".

واليوم الأربعاء، نشر ترامب مرة أخرى صورة له وهو يقلد الكلب وساما، وعلق عليها بالقول "بطل أميركي"، إلا أن الرئيس الأميركي سرعان أن واجه سخرية كبيرة من طرف متابعيه على اعتبار أن الصورة ليست حقيقية، وقالوا إنها معدلة بواسطة "الفوتوشوب".

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ومن خلال التدقيق فيها، تبدو الصورة معدلة بشكل "غير احترافي"، فيما لم يعرف سبب إقدام ترامب على مثل هذه الخطوة.

وقال أحد المعلقين "لا أصدق أنك نشرت صورة معدلة بالفوتشوب مع الكلب؟"، فيما ذكر آخر "لا نحتاج أي برنامج لمعرفة أن الصورة معدلة.. الأمر واضح"، بينما طالب آخر "ببذل القليل من المجهود على الأقل لإظهار أن الصورة معدلة بشكل احترافي".

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده لإعلان مقتل البغدادي، الأحد الماضي، فاجأ ترامب الصحفيين حين قال إنه لم يصب في العملية سوى "كلب موهوب".