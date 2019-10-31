شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: لا ينكر جهود الرياض والإمارات فى اليمن سوى إخوانى أو داعشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب السعودى، خالد الزعتر، على أهمية الدور السعودى والإماراتى من أجل إعادة الاستقرار لليمن ، مشيرا إلى أنه لا أحد ينكر دور الدولتين فى اليمن سوى الإرهابيين.

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" :"لا يهاجم السعودية أو الإمارات أو ينكر ماقدموه ومابذلوه من جهود جبارة من أجل الشعب اليمني إلا حوثي أو أو إخواني أو قاعدي أو داعشي.

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وتابع خالد الزعتر :" اليمني الحقيقي والأصل لاينكر دور السعودية والإمارات في تحرير اليمن وإنقاذه من المشروع الإيراني الفارسي".