شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" تتابع تنفيذ استراتيجية قطاع الأعمال بشأن تطوير الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 5 اجتماعات، الأسبوع المُقبل، الأول صباح يوم الأحد، حيث تعقد اللجنة جلسة استماع بشأن متابعة تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للاستفادة من هذه الشركات فى تحقيق قيمة مُضافة وتنمية مستدامة للدولة، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى صباح يوم الاثنين، بحضور محافظ القاهرة، لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المُقدمين من النائبين رضا البلتاجى، وحمدى عبد الوهاب بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلوان بحلوان محافظة القاهرة، والمُخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص العمل لأهالى المنطقة.

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وفى اجتماعها الثالث، صباح الاثنين أيضا، تناقش لجنة الصناعة موضوع طلب الإحاطة المُقدم من النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن دور الهيئة العربية للتصنيع كحلم عربى ودعم المشاركة العربية فيها والترويج لمنتجاتها، وذلك بحضور الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وتعقد اللجنة اجتماعها الرابع صباح يوم الثلاثاء لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المُقدمين من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، الأول بشأن تسجيل وزارة التجارة والصناعة بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد مُحددين، والثانى بشأن تعاقد الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب بمحافظة بوسعيد فى إطار استراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة.

وفى آخر اجتماع لها خلال الأسبوع المُقبل، تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب موضوع طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمود شحاتة بشأن المُشكلات التى تواجه المستثمرين من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية، وموضوع طلب الإحاطة المُقدم من النائب رضوان الزياتى بشأن التوزيع غير العادل للأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة أيضا.