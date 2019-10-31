شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية للمساهمة فى ضبط الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد مشهور، إن القطاع الزراعى يعانى العديد من المشكلات، والتى يأتى على رأسها إهمال مراكز البحوث الزراعية التى كان يقدرعددها إلى ١٨ مركزاً بحثياً، بحسب إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن انخفضت المخصصات المالية لها لتصل إلى ٣ ملايين جنيه فقط بعدما كانت تصل إلى 200 مليون جنيه، مما ساهم فى تزايد المشكلات التى وقعت للزراعة خلال الفترة الماضية.

وأشار مشهور، إلى أن إنشاء مراكز الزراعات التعاقدية يسهم بشكل كبير في ضبط الأسواق وتحقيق ضمانة تسويقية للفلاح المصرى، مؤكدًا أنه لا بد من وجود دور للدولة فى التعاون مع الفلاحين ومساعدتهم فى الحصول على مقابل عادل جراء توريد المحاصيل الزراعية فى ظل التحديات الاقتصادية.

وطالب مشهور، بإيجاد حلول فورية لمشكلات الزراعة وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، والتوسع في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، مع تشجيع المزارعين داخل الوادى على استخدام نظم الرى الحديثة، وضرورة تدخل القطاع الخاص بشكل أكبر في قطاع الزراعة والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، والعمل على إدخال الصناعة الزراعية والعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.