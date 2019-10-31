"فتنة العسلية بين أولاد العم".. حكاية جريمة أسرية هزت الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

تمثل الجرائم التي ترتكب داخل نطاق الأسرة، واحدة من ضمن الأعلى وقوعًا في مصر، التي جاءت في المرتبة الثالثة عربيًا والـ24 عالميًا وفق تصنيف قاعدة البيانات العالمية «نامبيو»، الخاصة بتصنيف الدول حسب معدلات الجريمة، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير ودراسات إلى أن جرائم القتل الأسرى في "أم الدنيا" تشكل أكثر من 25% من إجمالي جرائم القتل، ومن بينها ما شهدته منطقة المبيضة في الفيوم، حين أقدم "يوسف" على قتل أبناء عمومته بطلقات نارية.

"الخليج 365" رصد تفاصيل الجريمة التي شهدتها الفيوم، لخلاف بين أبناء العم، وحتى إحالة القاتل إلى النيابة العامة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، من العميد مصطفى المصري مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد مقتل عادل محمد عساف 51 سنة، صاحب محل حلويات، وابن عمه "عصام" 45 سنة بطلقات نارية.

وعقب جمع المعلومات الأولية تشكل فريق بحث قاده الرائد محمد سيد دعبس رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، لكشف ملابسات الواقعة.

جهود فريق البحث التقطت الخيط الأول بوجود خلافات نشبت بين أبناء عمومة من عائلة "عساف" في منطقة المبيضة بمدينة الفيوم، على خلفية وجود خلافات على مبالغ مالية بينهم تتعلق بامتلاكهم مصنع حلوى لإنتاج "العسلية" في منطقة كيمان فارس.

وأشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم "يوسف ح.ع" 48 سنة، وانه نفذ جريمته باستخدام سلاح ناري "طبنجة".

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وبالتحري حول هوية المتهم تبين أنه عاطل، سبق اتهامه في جريمتي قتل ومخدرات، وحكم عليه بالسجن، وقضى العقوبة المقررة له.

وتبين لفريق البحث أن المتهم بعد خروجه من السجن كان دائم الشجار مع أبناء عمومته وجيرانه بالمنطقة، بغرض الحصول على مبالغ مالية منهم بأسلوب "البلطجة"، وانه اعتاد على ذلك.

وأوضحت التحريات أن أقارب المتهم رفضوا منحه مبالغ مالية، فاستشاط غضبًا وأحضر سلاحًا ناريًا "طبنجة"، وتربص بهما أثناء جلوسهما بجوار أحد المحال التجارية وأطلق عليهما الرصاص، فأرداهما قتيلين في الحال وفر هاربًا.

وكثف فريق البحث الجنائي جهوده لتحديد مكان هروب المتهم، والمنطقة التي يختبئ بها بعد ارتكاب الواقعة، فتبين أنه يقطن في شقة ملك شقيقته في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

بدأ فريق البحث في التنسيق مع الأجهزة المعنية في محافظة الجيزة، وجرى تجهيز حملة قادها رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، بالاشتراك مع المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، لمداهمة الشقة التي هرب إليها المتهم.

تمكنت الحملة من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب واقعة القتل، بسبب رفض المجني عليهما سداد قيمة "الإتاوة" المفروضة عليهما.

وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قرر أحمد مرزوق مدير نيابة بندر الفيوم اليوم الخميس، حبس المتهم 4 أيام على ذمة على التحقيقات.