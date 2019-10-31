"الري": إزالة 12 حالة تعدٍ على نهر النيل في ثلاث محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري اليوم الخميس، من إزالة 12 حالة تعدٍ على نهر النيل في نطاق محافظات (بني سويف - سوهاج - قنا)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 49208 حالة تعدٍ.

وتستمر وزارة الموارد المائية في العمل - منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل - في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ عليه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل.