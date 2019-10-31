جامعة القاهرة: فوز كليتي الصيدلة والطب بجائزة التميز الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_داليا شبل:
أعلنت جامعة القاهرة، الفوز بجائزتين لأفضل كلية من 3 جوائز على مستوى مصر.
وأوضحت جامعة القاهرة، في بيان اليوم الخميس، أن كلية الصيدلة حصلت على المركز الأول، وكلية الطب على المركز الثاني، في جائزة التميز الحكومي على مستوى جميع كليات مصر من كل التخصصات والتي تنافست فيها على مستوي الجمهورية ٢٩٠ كلية.
وكانت قد أعلنت جامعة القاهرة، صباح اليوم، فوز 4 من أساتذة الجامعة بجائزة سكوبس SCOPUS للتميز البحثي الصادرة عن دار النشر العالمية إلسيفيرElsevier، في أعلى عدد من الاستشهادات المرجعية في مجالات علمية مختلفة.
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