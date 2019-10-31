غدًا.. بدء صرف السلع التموينية ضمن مقررات نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، غدًا الجمعة، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر نوفمبر، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 40%، في إطار الحرص على توفير المنتجات الغذائية للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.
كان وزير التموين قرر اليوم، مد فترة تلقي التظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل بعدما كان من المقرر أن تكون آخر فرصة للتظلمات اليوم الخميس.
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