مباحثات إماراتية بلجيكية لتوقيع اتفاقية تعاون في البحوث الطبية

وقعت صحة أبوظبي ومعهد أبحاث علوم الحياة البلجيكى "في آي بي"، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين في مجال الأبحاث الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه تم توقيع المذكرة بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي ومشعل الهاملي وكيل دائرة الصحة بالإنابة عن دائرة الصحة

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أبوظبي، وجو بيري مدير عام معهد أبحاث علوم الحياة.



وأكد مشعل الهاملي أن دائرة الصحة أبوظبي تمضي قدماً بجهودها الرامية لتعزيز مكانة أبوظبي في مجالات البحث الطبي والابتكار الصحي، وتحرص على التعاون والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال الأبحاث الطبية مشيدا بالتعاون مع معهد أبحاث علوم الحياة والذي

سيسهم في فتح آفاق جديدة لدعم وتشجيع البحوث الطبية لترقي إلى مستوى عالمي وتعمل على تحسين الصحة ونوعية الحياة لجميع أفراد المجتمع.



وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على التعاون بشكل مستمر في مجال الأبحاث الصحية وتأهيل الكوادر الوطنية للانخراط في هذا المجال، فضلا عن تبادل الخبرات فيما بينهم بما يتيح استفادة القطاع الصحي في أبوظبي من المعرفة المختصة لمعهد أبحاث علوم الحياة "في آي بي" بشأن التحكم في الأوعية الدموية عن طريق التدخل الجيني الدقيق في الخلايا المكونة لتلك الأوعية.