الخارجية الروسية: المعاملة بالمثل مع تصرفات بلغاريا بحق الدبلوماسيين الروس

امتنعت وزارة الخارجية الروسية عن التعليق على رفض بلغاريا منح تأشيرة دخول للملحق العسكري الروسي في صوفيا، مؤكدة أنها ستنطلق في التعامل مع هذا الموضوع من مبدأ المعاملة بالمثل.
وقالت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس،ردا على سؤال ما إذا كانت موسكو سترد على رفضإصدار التأشيرة للملحق العسكري بالسفارة الروسية لدى بلغاريا: " لن أعلق على هذه القضية الآن، وأستطيع التأكيد أننا سننطلق من مبدأ المعاملة بالمثل في الدبلوماسية " .
وأضافت:" لم يلغ أحد مبدأ المعاملة بالمثل".
وقت سابق إصدار تأشيرة دخول للملحق العسكري في السفارة الروسية في صوفيا ولا يزال هذا الدبلوماسي الروسي في موسكو.
وكانت السلطات البلغارية رفضت في
كما ذكرت وزارة الخارجية البلغارية أن موسكو أبُلغت بهذا القرار .
يُذكر أن بلغاريا أعلنت الإثنين الماضي عن ترحيل دبلوماسي روسي للاشتباه بممارسته أنشطة تجسسية . وأوضحت الأجهزة الأمنية البلغارية أن الدبلوماسي الروسي جمع معلومات تتعلق بأسرار الدولة، مؤكدة أنه غادر الأراضي البلغارية.
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