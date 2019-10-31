إثيوبيا تقبل دعوة أمريكية للمشاركة في مباحثات سد النهضة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات جيتواتشيو، أن وزارة الخزانة الأمريكية وجهت دعوة إلى أديس أبابا لإجراء مباحثات مع مصر في الولايات المتحدة بشأن "سد النهضة"،حسب قناة روسيا اليوم .
وأعلن جيتواتشيو أن إثيوبيا قبلت المشاركة في اجتماع مع مصر سيعقد الأربعاء المقبل في واشنطن،وسيضم السودان أيضا.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال إن الإدارة الأمريكية وجهت الدعوة من أجل عقد لقاء في 6 نوفمبر القادم بحضور ممثلين عن الإدارة الأمريكية للتباحث حول كسر الجمود في المفاوضات حول سد النهضة.
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