إصابة 5 أشخاص جراء انفجار في مساكن الشرطة بسوريا

أصيب 5 أشخاص جراء انفجار آلية مفخخة في الحسكة بالقرب من مساكن الشرطة بحي الصالحية بالحسكة شمال شرق سوريا.
وذكرت وسائل إعلام محلية سورية نقلا
وذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن عسكريا أصيب خلال التفجير، ولم يتم التعرف على هويته والقوات التي ينتمي لها.
ولفتت الوكالة إلى أن التفجير خلف أضرارا مادية أيضا بممتلكات المدنيين والسيارات القريبة من مكانه.
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