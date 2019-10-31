بريطانيا: كوربين يطلق حملة "العمال" الانتخابية

أطلق زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، اليوم الخميس حملة حزبه للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، واصفا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه غير معقد إلى هذا الحد، ومتعهدا بإنجازه في غضون 6 أشهر حال فوز حزبه في الانتخابات.

وفي خطاب ألقاه في فعالية أقيمت جنوب لندن لإطلاق حملة حزب العمال، تعهد كوربين بملاحقة المتهربين

من الضرائب وملاك العقارات المراوغين وكبار المتسببين في تلوث البيئة ورؤوساء العمل السيئين، حسبما أوردت صحيفة "إندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني.ورفض كوربين، الانتقاد الموجه لحزبه بأن موقفه من أزمة "بريكست" كان معقدا للغاية، وقال "بعد ثلاث سنوات طويلة من الانقسام بشأن بريكست وفشل حزب المحافظين، علينا حل هذه القضية".



وتابع "نحتاج إلى إخراجها من أيدي السياسيين والتأكد من أن يكون للشعب الكلمة الأخيرة"، مشيرا إلى أن حزبه سينجز عملية بريكست في غضون ستة أشهر، وسيدع الشعب يقرر ما إذا كان سيغادر الاتحاد الأوروبي على أساس اتفاق معقول أم سيبقى في الاتحاد.

ومن المقرر أن يطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحملة الانتخابية لحزبه (المحافظين) في وقت لاحق اليوم.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدما كبيرا للمحافظين على خصمه العمال بواقع 17 نقطة.

