جائزة دبي للقرآن تستقبل أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الشيخة فاطمة

استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن بدورتها الرابعة، والتي ستنطلق بمشيئة الله تعالى ‏يوم السبت القادم 2 نوفمبر في قاعة ندوة الثقافة والعلوم في دبي.

وقام المستشار إبراهيم محمد بوملحة، ،مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالترحيب بأعضاء لجنة التحكيم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجائزة في منطقة الممزر بدبي.

وأوضح بوملحة بعض معايير التحكيم الخاصة باللائحة المعتمدة في جميع المسابقات والتي تقيمها الجائزة على مدار العام، كما قدم لهم نبذة عن فروع الجائزة وفعالياتها التي تنظم طوال العام، ودار النقاش بين أعضاء لجنة التحكيم والمختصين من وحدة المسابقات حول جميع الأمور المتعلقة بسير عملية التحكيم وتقييم تلاوات المتسابقات.

بعدها قدم محمد الحمادي مدير تقنية المعلومات

والموارد البشرية بالجائزة، شرحا موسعا عن النظام الإلكتروني للتحكيم، والذي جرى تصميمه خصيصا لرصد نتائج المتسابقين والمتسابقات الكترونيا.

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حضر اللقاء احمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام، ومحمد الحمادي مدير تقنية المعلومات

والموارد البشرية المشرف على وحدة المسابقات، وخالد المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة، وعبد العزيز المرزوقي نائب رئيس وحدة الإعلام، وسامي عبد العزيز الموظف بوحدة المسابقات بالجائزة، بجانب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الصديقي من السعودية الذي تم اختياره رئيسا للجنة التحكيم، وفضيلة الشيخ طارق عبد الحكيم عبد الستار بيومي من مصر والذي تم اختياره نائبا لرئيس لجنة التحكيم، وفضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي من الإمارات، وفضيلة الشيخ وليد بن حسن بن علي جناحي من البحرين، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد عزيز الموصلي من العراق، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد إمبالو فال من السنغال.

من جهة أخرى تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في الدورة 38 لمعرض الشارقة للكتاب، الذي نظم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأرض المعارض "إكسبو الشارقة" خلال الفترة من 30 أكتوبر 2019 ولغاية 9 نوفمبر2019م.

وتأتي هذه المشاركة حرصا من الجائزة على المشاركة الفاعلة والمتميزة في معارض الكتاب التي تقام داخل الدولة وخارجها.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة إن الجائرة تحرص على المشاركة في هذا المعرض الكبير بصفة دائمة، باعتباره واحداً من أهم معارض الكتب التي تقام في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ويحظى باهتمام رسمي وشعبي وإعلامي كبير.

وتشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمجموعة كبيرة من إصدارتها المتميزة، التي بلغت 123 إصداراً في مجال الدراسات القرآنيّة والدراسات المتعلّقة بالسنّة النبويّة، ودراسات السيرة النبويّة، والدراسات الفقهيّة، وسلسلة الثقافة الإسلاميّة، والتراجم والأعلام والإعجاز العلمي.