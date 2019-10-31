اللجنة الدستورية السورية تبدأ جلستها الثانية في جنيف

تجتمع اللجنة الدستورية السورية، ممثلة لوفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، اليوم الخميس، في قصر الأمم بجنيف، لإجراء جلستها الثانية.

وتم أمس الأربعاء افتتاح عمل اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وأفاد ممثل وفد المعارضة السورية، عبد الحكيم بشار سابقا أن العمل الرئيسي للجنة الدستورية سيبدأ الاثنين المقبل بمشاركة 45 شخصا، مضيفا أن

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الوفود ستقوم قبل ذلك بمناقشة المسائل التنظيمية.

وتتكون اللجنة من 3 أجزاء متساوية، ويضم كل منها 50 ممثلا من كل من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني. ومن المتوقع أن يقوم الـ150 المشاركون في اللجنة بتقرير مصير المشاريع الدستورية التي ستصوغها اللجنة المصغرة التي

تضم 45 شخصا.

وتم تعيين اللجنة المصغرة من أعضاء اللجنة الرئيسية، وهي تضم 15 شخصا من كل وفد. ومن الممكن أن تعقد اللجنة الكبيرة لقاءاتها في آن واحد مع عمل اللجنة المصغرة، أو من حين لآخر، مع تقدم اللجنة المصغرة لمناقشة اقتراحاتها والموافقة عليها.

يهدف نشاط اللجنة الدستورية السورية إلى إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا تحضيرًا لإجراء الانتخابات العامة ولوضع بداية لعملية التسوية السياسية في هذا البلد العربي.