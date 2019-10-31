تجتمع اللجنة الدستورية السورية، ممثلة لوفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، اليوم الخميس، في قصر الأمم بجنيف، لإجراء جلستها الثانية.
وتم أمس الأربعاء افتتاح عمل اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.
وأفاد ممثل وفد المعارضة السورية، عبد الحكيم بشار سابقا أن العمل الرئيسي للجنة الدستورية سيبدأ الاثنين المقبل بمشاركة 45 شخصا، مضيفا أن
وتتكون اللجنة من 3 أجزاء متساوية، ويضم كل منها 50 ممثلا من كل من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني. ومن المتوقع أن يقوم الـ150 المشاركون في اللجنة بتقرير مصير المشاريع الدستورية التي ستصوغها اللجنة المصغرة التيتضم 45 شخصا.
وتم تعيين اللجنة المصغرة من أعضاء اللجنة الرئيسية، وهي تضم 15 شخصا من كل وفد. ومن الممكن أن تعقد اللجنة الكبيرة لقاءاتها في آن واحد مع عمل اللجنة المصغرة، أو من حين لآخر، مع تقدم اللجنة المصغرة لمناقشة اقتراحاتها والموافقة عليها.
يهدف نشاط اللجنة الدستورية السورية إلى إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا تحضيرًا لإجراء الانتخابات العامة ولوضع بداية لعملية التسوية السياسية في هذا البلد العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الدستورية السورية تبدأ جلستها الثانية في جنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.