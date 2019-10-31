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مقتل وإصابة 31 شخصًا إثر انفجار سيارة محملة بالمتفجرات شمال أفغانستان

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 أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الخميس، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 31 من مسلحي طالبان والمدنيين، إثر انفجار سيارة محملة بالمتفجرات في إقليم جوزجان شمال أفغانستان.
 قال فيلق "شاهين 209" -في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس"

الأفغانية- إن الحادث وقع مساء يوم الأربعاء في قرية "بازاراك جانجال أريج" التابعة لمنطقة مارديان، حيث كان مسلحو طالبان ينقلون القنابل والمواد المتفجرة، في طريقهم من منطقة شاهار بولاك بإقليم بلخ إلى منطقة مارديان.
وتابع البيان قائلا إن تلك القنابل انفجرت أثناء نقلها ما أسفر عن مقتل 15 من مسلحي طالبان ومدنيين، كما أدى الانفجار إلى إصابة 14 شخصًا آخرين من مسلحي الحركة والمدنيين.
ولم يصدر عن حركة طالبان تعليق على هذا الحادث حتى الآن.
 
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